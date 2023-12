Il annonce du très lourd pour ce joueur de l’OM

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on peut enfin compter sur Pape Gueye. Après une suspension de 4 mois, le milieu de terrain sénégalais a rejoué face à l’OL. Une bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso, mais aussi pour les fans olympiens, très heureux de revoir Gueye. Un renfort de poids en vue de la suite de la saison, d’autant qu’Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, estime que le Marseillais peut tout simplement devenir l’un des meilleurs à son poste.

Suspendu 4 mois suite au conflit entre Watford et l’OM à propos de son transfert, Pape Gueye a dû ronger son frein, attendant de pouvoir revenir à la compétition. Mais l’attente est désormais terminée. Le joueur de l’OM a fait son grand retour face à l’OL et est désormais entièrement à disposition de Gennaro Gattuso. Sur le terrain, Gueye va donc pouvoir montrer tout son potentiel. Et ça pourrait être du très lourd...



« Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste »

Dans des propos accordés à La Provence , Aliou Cissé a dit tout le bien qu’il pensait de Pape Gueye, son joueur en sélection du Sénégal. Il a confié : « Quand Pape est arrivé à Marseille, il n’avait que 21 ans. Aujourd’hui, il va sur ses 25 printemps. Il grandit à son rythme, ni trop vite, ni trop lentement. On est un peu pressé avec Pape. Quand on le regarder, il y a beaucoup d’attentes. On sait qu’il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste. C’est tout un processus, qui se poursuit à travers les matchs en club, avec le Sénégal, ceux qu’il joue en Coupe du monde. Il commence à ressentir mieux son corps, il découvre des qualités qu’il ne soupçonnait pas. Cette période d’introspection l’a aidé à se recentrer sur ses priorités, la suite qu’il voulait donner à sa carrière. Tout se fait petit à petit. Il va devenir le joueur que tout le monde attend ».

« Il agit et se comporte comme un joueur confirmé »