Surprise, l'OM se fait fracasser !

Mercredi soir, en match en retard, l'OM a largement dominé l'OL au stade Vélodrome (3-0). Les Marseillais se sont donc rassurés, alors qu'à l'inverse, les Lyonnais continuent de sombrer et pointent plus que jamais à la dernière place de Ligue 1. Malgré tout, Christophe Dugarry est loin de partager l'enthousiasme général dans son ancien club et critique la prestation de l'OM.

Le match en retard opposant l'OM à l'OL valait très cher mercredi soir. Et c'est finalement le club phocéen qui s'est largement imposé (3-0), se relançant au classement. Et pourtant, Christophe Dugarry est loin d'être rassuré, et point surtout du doigt la faiblesse de l'adversaire lyonnais.

«Ce n'est pas un match référence pour l'OM»

« Ce n'est pas un match référence pour l'OM. Je n'ai pas trouvé l'OM très bon. Je trouve que cette équipe a du caractère et qu'elle fait les efforts. Gattuso croit en son équipe, il a une ambition au niveau du jeu avec beaucoup de joueurs offensifs. Mais je vois des joueurs limités. Je ne suis pas persuadé que le match de mercredi démontre quoi que ce soit », affirme l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Je n'ai pas trouvé un OM spécialement conquérant»