OM : La mèche a déjà été vendue pour l’avenir de Gattuso

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM retrouve des couleurs avec ses trois succès consécutifs face à l'Ajax, au Stade Rennais et à l'OL, Gennaro Gattuso est peut-être en train de sauver sa peau. En effet, l'Italien, qui a signé jusqu'à la fin de la saison, ne sera prolongé que si son équipe termine dans les quatre premiers du championnat.

Ça va beaucoup mieux pour l'OM depuis une semaine. Avec trois victoires sur les trois derniers matchs, le club phocéen a assuré sa qualification en Ligue Europa et s'est rapproché des quatre premiers en Ligue 1. Bien qu'il ne veuille pas s'enflammer, Gennaro Gattuso est en train de réaliser un gros coup d'un point de vue personnel.

«Il faut continuer à travailler»

Le coach de l'OM le sait bien, tout n'est pas encore parfait. « On est très content de ces trois victoires, ça nous permet de respirer mais on n’a encore rien fait. Je ne sais pas si ça se dit en France mais on a mangé beaucoup de merde. Il faut continuer à travailler, on a pas résolu tous les problèmes. La pression ? Je suis né avec, en tant que joueur je l’avais, en tant que coach également. Encore plus ici à Marseille. C’est juste qu’il y ait la pression à Marseille, avec 180 000 personnes au stade sur 3 matchs, c’est normal qu’il y ait de la pression. À l’extérieur, il va nous falloir un déclic. On pense beaucoup à l’aspect technique mais dans ce championnat, il faut être fort physiquement. Être meilleur dans les duels, fort en 1vs 1. Être plus méchant… », a déclaré Gennaro Gattuso après la victoire face à l'OL. Sous contrat jusqu'en fin de saison, l'Italien sait bien que son avenir est conditionné aux résultats de son équipe.

«Prolongation à la clé s'il termine dans le top 4 de la Ligue 1»