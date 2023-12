L’OM a réservé un mauvais tour à l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OL a sombré mercredi contre l’OM (3-0) en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Gennaro Gattuso a réussi son pari tactique avec un 3-5-2 qui a fait mal aux Gones. Interrogé en conférence de presse, Pierre Sage est justement revenu sur les faiblesses rencontrées par son équipe.

Gennaro Gattuso a innové mercredi soir pour le match en retard de la 10e journée contre l’Olympique Lyonnais, en décidant d’aligner une défense à trois composée de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Un système qui a porté ses fruits puisque l’OM s’est largement et facilement imposé contre l’OL (3-0). Après la rencontre, Pierre Sage est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe.

« Ce qui nous a vraiment gênés, c'est la position très large sur leur côté gauche »

Interrogé en conférence de presse sur le 3-5-2 de l’OM, l’entraîneur intérimaire lyonnais a expliqué en détail pourquoi son équipe avait sombré au Vélodrome. « Ce qui nous a vraiment gênés, c'est la position très large sur leur côté gauche, notre côté droit. On a eu du mal à fermer l'intérieur et l'extérieur, on a essayé de rééquilibrer ça à la pause en passant en 3-4-3 mais on s'est plus ouvert dans l'axe. Quand on règle un problème à un endroit, un autre apparaît... », regrettait Pierre Sage, dans des propos relayés par L’Equipe .

« On a décidé de jouer avec trois centraux pour utiliser la largeur de l'équipe et créer du surnombre »