Les Ultras de l’OM poussent un gros coup de gueule !

A Marseille, Fabio Grosso est passé à deux doigts du drame le 29 octobre dernier lorsqu’il a été touché en plein visage par des projectiles lancés sur le bus de l’OL par des supporters de l’OM. Les pouvoirs publics ont décidé d’instaurer une interdiction des supporters pour les matchs à haut risques jusqu’au 18 décembre pour le moment. De quoi déclencher la colère de Rachid Zeroual, figure forte des South Winners de l’OM.

Depuis quelques mois, les débordements dans les stades ont été décuplés. La faute à certains comportements qui dépassent les bornes de la part de certains supporters de clubs. Le dernier en date étant le caillassage du bus de l’OL le 29 octobre dernier, blessant grièvement le désormais ex-coach du club phocéen Fabio Grosso à l’arcade sourcilière. Afin de remédier à cela, les pouvoirs publics ont tranché dans le vif en interdisant les déplacements de supporters jusqu’au 18 décembre prochain dans le cadre des rencontres jugées à haut risques.

«C’est grave d’interdire les gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète»

Une décision qui n’est pas du tout acceptée par Rachid Zeroual. Tête d’affiche du groupe de supporters de l’OM appelé South Winners , Zeroual a fait part de son indignation à RMC avant la victoire de l’OM pour la réception de l’OL au Vélodrome mercredi soir (3-0). « C’est grave d’interdire les gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète. Pourquoi on veut gâcher la liberté de circuler de tous les groupes de supporteurs qui aiment leur club et qui vivent à travers leur club leur passion. Pourquoi à chaque fois il faut faire une généralité des cas isolés ».

«J’en ai plein le c** ! Excusez-moi mais on est tous fatigués»