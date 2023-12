Vente OM : McCourt a vendu la mèche en coulisses

Thibault Morlain

Le feuilleton de la vente de l'OM n'est toujours pas terminé. En effet, de nombreuses rumeurs annoncent une cession imminente du club phocéen. D'un autre côté, plusieurs démentis sont tombés, assurant que Frank McCourt n'avait pas l'intention de vendre. Une position d'ailleurs affirmée en coulisses par le propriétaire de l'OM.

Aujourd'hui, l'OM est la propriété de Frank McCourt. Mais alors que certains ne cessent d'annoncer une vente du club phocéen, l'Américain a déjà affirmé à plusieurs reprises son intention de s'inscrire sur la durée à Marseille. Et visiblement, les plans de McCourt à l'OM n'auraient pas changé...

« Le vendeur n'étant pas vendeur »

Invité de L'After Foot , Julien Fournier est revenu sur les rumeurs l'annonçant aux côtés de l'Arabie Saoudite pour la possible vente de l'OM. Il a alors fait une confidence sur les intentions de Frank McCourt, lâchant : « Quelqu'un s’est intéressé au club et a pris contact avec moi parce que il savait que je connaissais l’environnement, pour savoir s’il y avait l’opportunité de… Je suis juste allé prendre les informations et le vendeur, n’étant vendeur … ».

« Il m’a fait dire qu’il voulait garder le club »