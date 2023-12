Vente OM : Approché par l'Arabie Saoudite, il met les choses au point

Thibault Morlain

Les rumeurs ne cessent d'apparaitre à propos de la vente de l'OM. Il y a quelques semaines, il avait notamment été révélé que Julien Fournier avait été approché par l'Arabie Saoudite pour prendre des renseignements sur le rachat du club phocéen. Quid de la vérité ? La question a directement été posée à Julien Fournier.

Si Frank McCourt est l'actuel propriétaire de l'OM, de plus en plus de rumeurs annoncent une vente imminente du club phocéen. Et même les démentis de l'Américain et de ses proches ne calment pas la situation. L'OM changera-t-il de pavillon ? L'Arabie Saoudite pourrait notamment reprendre les commandes, mais visiblement, tout ce qui se dit n'est pas vrai...

Imité par l'OL, l'OM lâche ses vérités https://t.co/AV6IYgpnM5 pic.twitter.com/fHC4PKmT6f — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« Quelqu'un a pris contact avec moi »

Présent ce mardi soir au micro de L'After Foot , Julien Fournier a mis les choses au point à propos de ces rumeurs sur la vente de l'OM. Il a d'abord expliqué : « Je ne suis pas au courant. Je l’ai lu, mais je n’y suis absolument pour rien. Ce n’est pas comme ça qu’il faut voir les choses. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas ‘Julien Fournier va venir avec les Saoudiens’. C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait la possibilité de … »

« McCourt m’a fait dire qu’il voulait garder le club »