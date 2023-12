Drame en Ligue 1, l’OM répond au gouvernement Macron

Axel Cornic

L’incident mortel qui a eu lieu en marge de la rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice (0-1), pourrait pousser les autorités à prendre des décisions radicales et notamment une interdiction de déplacement pour les supporters adverses. A la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso a réagi à cette possibilité.

Trop souvent ces derniers mois le football dépasse les frontières du sport. C’est une nouvelle fois le cas avec les évènements malheureux qui ont récemment eu lieu à Nantes et qui pourraient mener à des actes forts de la part des autorités, comme l’interdiction de déplacement évoquée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

« Interdire le déplacement des supporteurs serait-il une solution ? C'est une défaite pour le football »

Interrogé sur cet épineux sujet, Gennaro Gattuso estime qu’en arriver jusque-là serait un coup du pou le football. « Interdire le déplacement des supporteurs serait-il une solution ? C'est une défaite pour le football. C'est une défaite pour le sport » a déclaré le coach de l’OM, lors de la conférence de presse de ce mardi, avant d’ajouter tout de même : « C'est normal quand quelque chose d'aussi grave arrive ».

« Les stades ne doivent pas être des zones de non-droit, mais comme aller au théâtre, au cinéma »