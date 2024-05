OM : Mourinho lâche sa réponse à l’Arabie saoudite ?

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival à venir, Pablo Longoria cherche activement un entraîneur pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. José Mourinho serait l’une des pistes à l’étude du côté de Marseille et de l’Arabie saoudite. Toutefois, The Special One rêverait du Théâtre des rêves. Explications.

Jean-Louis Gasset ne sera pas l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. L’intérimaire nommé en février dernier ne passera pas l’été au sein de la cité phocéenne priorité. La priorité absolue du président Pablo Longoria se nomme Paulo Fonseca comme le10sport.com vous l’a révélé en avril dernier. Mais ce n’est pas tout.

José Mourinho entre l’OM et l’Arabie saoudite ?

A en croire divers médias, José Mourinho serait une piste crédible pour l’après-Jean Louis Gasset que ce soit sous la présidence de Frank McCourt ou bien en cas de rachat du club par des saoudiens. En outre, il est question d’une éventuelle venue de Mourinho à Al-Qadsiah, club promu en Saudi Pro League la saison prochaine. Cependant, il semblerait que José Mourinho ait la tête à l’Angleterre.

Mourinho rêverait d’un retour à Manchester United !