OM : Gattuso annonce une grosse surprise !

De retour après son prêt de six mois au FC Séville l’année dernière, Pape Gueye n’a pas encore pu jouer avec l’OM cette saison. L’international sénégalais devait purger sa suspension de quatre mois, après avoir pris la direction de Marseille alors qu’il s’était déjà engagé avec Watford en 2020. Alors que l’on pensait qu’il serait de retour le week-end prochain, Gennaro Gattuso a annoncé qu’il pourrait jouer dès mercredi contre l’OL.

En manque de temps de jeu la saison dernière sous les ordres d’Igor Tudor, Pape Gueye est allé en chercher au FC Séville. Un prêt de six mois concluant pour l’international sénégalais (17 sélections), qui a donné envie à l’OM de le conserver l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, une prolongation était même évoquée dernièrement. Pour autant, Pape Gueye n’a pas encore eu l’opportunité de jouer depuis le début de la saison.

Gattuso annonce que Gueye est disponible pour l’OL

Le milieu de terrain âgé de 24 ans devait purger sa suspension de quatre mois. Alors que l’on s’attendait à ce qu’il puisse reprendre le week-end prochain contre Lorient, Pape Gueye sera en réalité à la disposition de l’OM dès mercredi, pour la réception de l’OL. « Il est disponible pour demain. Il pourra jouer lors de ce match. Il peut jouer une minute ou tout le match, on verra », a annoncé Gennaro Gattuso ce mardi en conférence de presse.

«Depuis que moi je suis arrivé j'ai trouvé quelqu'un qui donne son maximum pour l'équipe»