Problème à l’OM, la sortie inquiétante de Daniel Riolo

Après son succès face à l’Ajax Amsterdam jeudi dernier en Ligue Europa (4-3), l’OM a enchaîné avec sa première victoire en championnat depuis le 8 octobre dernier dimanche lors de la réception du Stade Rennais (2-0). Deux victoires qui font du bien aux Olympiens, mais qui n’ont rien de rassurantes pour autant selon Daniel Riolo.

L’OM se rassure… un peu. Avant la réception de l’OL mercredi, les hommes de Gennaro Gattuso ont obtenu leur première victoire en championnat depuis le 8 octobre dernier, dimanche face au Stade Rennais (2-0). La deuxième en Ligue 1 depuis que le technicien italien a pris la succession de Marcelino. Malgré tout, l’entraîneur de l’OM n’était pas vraiment convaincu après ce succès.

«On ne comprend pas ce qu'ils font sur le terrain»

« Oui Marseille respire, on respire bien. On était à l'hôpital mais nous sommes sortis de l'hôpital. C’était un match très moche avec deux équipes dans lesquelles il y a des jeunes joueurs. La première mi-temps était faible », a confié Gennaro Gattuso au micro de Free Ligue 1 . Si ce dernier n’a pas été très emballé par la performance de l’OM, c’est également le cas de Daniel Riolo : « On ne voit pas l'idée, ils veulent jouer comment l'OM ? On ne comprend pas ce qu'ils font sur le terrain. Rennes je comprends ce qu'ils veulent faire ce soir . »

«Le bilan de Gattuso, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il apporte»