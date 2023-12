OM : Le constat alarmant de Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso a empoché les trois points ce dimanche grâce à la victoire de son équipe face à Rennes (2-0). Mais le technicien italien ne semblait pas pleinement satisfait. La prestation de son groupe, notamment en première période, a été vivement critiquée par le champion du monde 2006, qui n'a pas mâché ses mots après la rencontre.

L'OM retrouve le sourire. Après sa victoire face à l'Ajax Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa (4-3), le club marseillais est parvenu à enchaîner en championnat. La formation entraînée par Gennaro Gattuso l'a emporté sur sa pelouse face à Rennes et pourrait faire la passe de trois face à l'OL ce mercredi.

L'OL fait machine arrière avec cet ancien de l'OM https://t.co/0oOhT2Ukrn pic.twitter.com/cHAEWzrFTg — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

L'OM sort la tête de l'eau

Au micro de Free Ligue 1, Gattuso a reconnu que ce résultat faisait le plus grand bien à l'OM. « Oui Marseille respire on respire bien. On était à l'hôpital mais nous sommes sortis de l'hôpital » a lâché l'entraîneur de l'OM au micro d'Alexandre Ruiz.

« C’était un match très moche »