OM : Menacé pour son avenir, Gattuso envoie un message à son vestiaire

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'OM au mois de septembre, Gennaro Gattuso pourrait ne pas s'éterniser dans la cité phocéenne. L'Italien a signé en contrat allant jusqu'à la fin de la saison qui sera prolongé uniquement en cas de top 4 en Ligue 1. En grand danger au vu du classement actuel de son équipe, l'ancien champion du monde a tenu à remercier ses joueurs après la victoire face au Stade Rennais.

L'OM a encore changé d'entraineur cette saison. Suite à la démission d'Igor Tudor, Marcelino avait hérité du poste avant de démissionner à son tour. Jacques Abardonado avait ensuite assuré l'intérim jusqu'à l'arrivée sur le banc olympien de Gennaro Gattuso. L'Italien pourrait malgré tout quitter l'OM en fin de saison puisque son avenir est conditionné au classement final du club phocéen en fin de saison, à savoir un Top 4 en Ligue 1. L'OM étant 9ème malgré sa victoire acquise dimanche face au Stade Rennais, Gattuso se sait menacé. Pour autant, il ne se veut pas fataliste et il reste très content de son groupe dans lequel il voit beaucoup de combativité et de courage.

«Je dois dire merci à ces gars-là»

« Au niveau personnel, je ne demande rien. Je suis un entraîneur qui vit des résultats. Si je ne fais pas de résultats, je rentre à la maison, parce que nous vivons de ça. C'est normal. Je dois remercier mes joueurs aujourd'hui. Je vous donne un exemple, Kondogbia, à la mi-temps, si c'était un autre, il sortait. Lodi avait des problèmes, il n'était pas à 100%. Lodi a serré les dents. Jordan Veretout a fait un test ce matin, mais si c'était un autre, il aurait essayé que mercredi. Je le répète, nous traversons un moment négatif, espérons le surmonter, mais à un niveau humain, je dois dire merci à ces gars-là », a déclaré Gennaro Gattuso en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C'est normal que je puisse me sentir à l'aise»