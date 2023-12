OM : Coup de théâtre à l’OL, Gattuso s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, l'OM affrontera l'OL. Une rencontre qui devait marquer les retrouvailles entre Gennaro Gattuso et Fabio Grosso, les deux champions du monde italiens en 2006. Mais les deux hommes ne se croiseront pas puisque l'entraîneur lyonnais a été mis à pied il y a quelques jours. Ce dimanche, Gattuso est revenu sur l'éviction de son compatriote.

Deuxième victoire consécutive pour l'OM. Après sa victoire face à l'Ajax Amsterdam jeudi dernier (4-3), la formation de Gennaro Gattuso l'a emporté face à Rennes ce dimanche (2-0) et fait le plein de confiance avant de défier l'OL ce mercredi.

L'OL fait machine arrière avec cet ancien de l'OM https://t.co/0oOhT2Ukrn pic.twitter.com/cHAEWzrFTg — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Grosso mis à pied

Gattuso espérait retrouver son ancien coéquipier Fabio Grosso, mais ce dernier a été mis à pied par la direction de l'OL. Pierre Sage assurera l'intérim. Après la victoire de son équipe ce dimanche, Gattuso s'est prononcé sur ce départ à l'OL.

« Ce sont des moments difficiles »