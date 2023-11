OM : Le départ de Gattuso déjà acté ?

Arnaud De Kanel

Tenu en échec sur la pelouse de La Meinau samedi contre Strasbourg (1-1), l'OM n'avance toujours pas. La nomination de Gennaro Gattuso n'a rien changé puisque l'entraineur italien réalise le pire démarrage d'un entraineur sur le banc olympien depuis plus de 20 ans. Son avenir étant conditionné à un Top 4 en fin de saison, Gattuso se dirige donc vers la sortie.

L'OM a essuyé une nouvelle désillusion samedi. Face au RC Strasbourg, 15ème avant le coup d'envoi, le club phocéen espérait se relancer, en vain. Cette contre performance compromet fortement les chances de Top 4 de l'OM en Ligue 1 qui voit un quatuor se détacher nettement et qui condamne quasiment l'avenir de Gennaro Gattuso.

Le Top 4 s'éloigne pour l'OM

Avec ce match nul, l'OM pointe donc à la 12ème place du classement et regarde davantage derrière que devant. Dans le même temps, le PSG a conforté sa place de leader en disposant de l'AS Monaco (5-2) vendredi, tandis que l'OGC Nice s'est imposé avec son tarif habituel (1-0) contre Toulouse avant le LOSC ne vienne s'imposer sur la pelouse de l'OL (0-2). L'OM, avec un match en moins certes, accuse donc un retard de 9 points sur les Dogues , quatrièmes à l'issue de cette journée. Le Top 4 s'éloigne et la menace elle, plane plus que jamais sur Gennaro Gattuso.

Gattuso quittera l'OM sans Top 4