«De la peur» : Le constat inquiétant de Gattuso à l’OM

L'OM enchaîne en championnat. Après sa victoire en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam jeudi soir, le club marseillais a empoché une nouvelle victoire face à Rennes ce dimanche (2-0), mais sans convaincre. Après la rencontre, Gennaro Gattuso a reconnu une certaine fébrilité chez son équipe, mais aussi de la fatigue.

Une victoire qui fait du bien pour l'OM. En difficulté ces dernières semaines, le club marseillais est parvenu à vaincre Rennes sur sa pelouse ce dimanche. Les buts ont été inscrits par Pierre-Emerick Aubameyang et Azzedine Ounahi. Mais la manière n'était pas présente ce dimanche, ce qui a eu le don d'agacer Gennaro Gattuso, qui a livré ses impressions en conférence de presse.

« Il y avait de la peur, de la fatigue aussi »

« Vous avez raison, sur la première période, l'équipe a livré un pressing qui n'était pas bon. Offensivement, on tentait de presser haut, mais ce n'était pas juste. Les latéraux pressaient haut sur les pistons adverses, mais mal. Il y avait de la peur, de la fatigue aussi. Il y a eu un manque d'énergie, Rennes, qui est aussi engagé en Coupe d'Europe, a également baissé de régime en seconde période, cela joue sur notre mérite » a lâché l'entraîneur de l'OM.

« On s'en contentera »