Mercato : L’OM annonce une nouvelle recrue, Gattuso réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a officialisé ces derniers jours la nomination de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif, un renfort qui était attendu depuis maintenant plusieurs semaines. L'ancien défenseur marocain intègre donc l'organigramme, et Gennaro Gattuso se réjouit de cette nouvelle et évoqué ses premiers échanges avec Benatia.

La nouvelle était attendue depuis un moment, elle a été officialisée jeudi par l'OM via un communiqué : Medhi Benatia est le nouveau conseiller sportif du club phocéen et retrouve donc son club formateur 20 ans plus tard, dans un rôle de dirigeant.

L'OM a frappé très fort avec Benatia https://t.co/MbgufhQEvZ pic.twitter.com/Y6IawDL5di — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Gattuso valide la nomination de Benatia

Interrogé samedi en conférence de presse sur cette nouvelle, Gennaro Gattuso n'a pas dissimulé son enthousiasme : « Je ne pouvais pas encore en parler mercredi dernier, lorsque vous m'avez posé la question, son arrivée n'avait pas été encore officialisée. Il peut être une valeur ajoutée pour nous. Il a une grande passion, une grande envie. Je suis sûr qu'il va beaucoup nous aider. On a échangé, je suis très heureux de son arrivée », a lâché l'entraîneur de l'OM.

« Une mission, un challenge »