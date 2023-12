Aubameyang lâche une confidence sur son transfert à l’OM

Thibault Morlain

A la recherche d’une nouvelle star en attaque après le départ d’Alexis Sanchez, l’OM est allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, Le Gabonais a alors posé ses valises à Marseille, retrouvant par la même occasion la Ligue 1, lui qui est passé par le LOSC, Monaco et surtout l’ASSE. Un retour sur lequel Aubameyang a fait un aveu.

Arrivé cet été à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas vraiment eu besoin de s’acclimater à la Ligue 1. Débarqué de Chelsea, le Gabonais connait très bien le championnat de France. En effet, il y a passé plusieurs saisons, notamment sous le maillot de l’ASSE. Mais ce n’est pas pour autant qu’Aubameyang considérait que cela allait être facile pour lui…

« La Ligue 1 est plus physique »

Pierre-Emerick Aubameyang retrouve donc la Ligue 1. Et en s’engageant avec l’OM, le Gabonais savait très bien les difficultés qui l’attendaient. « La Ligue 1 est plus physique, le rythme est plus intense. La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats d'Europe. Quand on voit Monaco, Lens... Ce sont de belles équipes, c'est un très bon championnat qui a beaucoup évolué », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Revenir et penser qu'on va s'amuser, non, c'est pas vrai »