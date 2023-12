OM : Aubameyang dézingué, c’est totalement validé

Thibault Morlain

Suite au départ d’Alexis Sanchez, l’OM est parti chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Et forcément, compte tenu du CV du Gabonais, il était très attendu sur la Canebière. Problème, depuis le début de la saison, notamment en Ligue 1, Aubameyang galère à trouver le chemin des filets. De quoi lui valoir de nombreuses critiques et c’est totalement mérité selon Daniel Riolo.

Auteur d’un triplé contre l’Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang a certainement gagné en confiance, lui qui a du mal à marquer depuis son arrivée à l’OM. En effet, en Ligue 1, le Gabonais n’a inscrit qu’un seul but, trop peu pour un attaquant de son calibre. Forcément, dans ces conditions, Aubameyang est pointé du doigt et récemment, c’est Rachid Zeroual qui avait dézingué le buteur de l’OM, lâchant : « On ne peut pas être patient avec Aubameyang, ce n’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. (…) On n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant ».



« Ce qu’a dit Rachid Zeroual, il a parfaitement raison »

Daniel Riolo est d’ailleurs revenu sur ces critiques de Rachid Zeroual à l’encontre de Pierre-Emerick Aubameyang. Et au micro de RMC , il a expliqué que cela était tout à fait logique : « J’espère qu’il ne prend pas mal les sifflets du public. Ce qu’a dit Rachid Zeroual, il a parfaitement raison. Il est légitime de le critiquer ».

« Tes prestations sont mauvaises