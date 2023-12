OM : Il annonce du lourd pour Aubameyang

Arnaud De Kanel

Auteur d'un seul petit but en Ligue 1 cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang peut compter sur la Ligue Europa pour retrouver la confiance. Jeudi, l'attaquant gabonais a inscrit un triplé avec l'OM lors du succès face à l'Ajax Amsterdam (4-3). Pour son sélectionneur, Patrice Neveu, ce n'est que le début d'une belle série qui reposera en grande partie sur les performances de ses coéquipiers.

L'OM s'en est remis à un grand Pierre-Emerick Aubameyang jeudi pour se défaire de l'Ajax Amsterdam. Auteur d'un triplé retentissant, l'attaquant gabonais a peut-être enfin lancé son aventure marseillaise. Pour que cela continue, ses partenaires vont devoir se mettre au niveau comme le souligne Patrice Neveu.

OM : Son calvaire prend fin, Aubameyang jubile https://t.co/rd2e9Hivom pic.twitter.com/VfKlf9IW8Y — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Il deviendra le facteur X quand ses partenaires le mettront en valeur»

Le sélectionneur du Gabon estime que Pierre-Emerick Aubameyang peut devenir un joueur clé de Gennaro Gattuso, à condition que ses joueurs haussent leur niveau de jeu pour mettre le Gabonais sur orbite. « Les chiffres sont une facette de la réalité. Il deviendra le facteur X de cette équipe quand ses partenaires le mettront en valeur. C’est un joueur d’intervalles, d’espaces, de profondeur, un buteur chirurgical dans la zone de vérité, y compris sur les centres. Je sais que certains l’attaquent sur ce point précis », a-t-il déclaré pour La Provence . Patrice Neveu défend également Aubameyang sur son implication à la récupération de la balle.

«Pierre-Emerick fait les efforts, y compris au pressing»