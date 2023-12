OM : Son calvaire prend fin, Aubameyang jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang profite de la Ligue Europa pour retrouver le sourire. C’est ainsi que jeudi soir, le Gabonais a inscrit un triplé contre l’Ajax Amsterdam pour offrir la victoire à l’OM (4-3). Après le match, l’attaquant marseillais n’a pas manqué d’afficher sa joie et son soulagement.

En difficulté depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le sourire jeudi soir en inscrivant un triplé pour permettre à l’OM de s’imposer contre l’Ajax Amsterdam (4-3). Par conséquent, après la rencontre, le Gabonais n’a pas manqué d’afficher son soulagement.

Une polémique vient gâcher la victoire de l’OM ? https://t.co/cPHQfkDDRV pic.twitter.com/n6lExRagHd — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Le soulagement d’Aubameyang

« C’est une très belle performance. Ça a été un match difficile. Parce qu’en face il y a beaucoup de qualité. On est super contents d’avoir gagné. Maintenant on va jouer une finale (de groupe, NDLR) face à Brighton. Si on aime faire peur aux supporters ? Je ne suis pas sûr qu’on aime ça non. Ça reste de grands joueurs en face et ils nous ont mis en difficulté par moment, car ils savent très bien ressortir le ballon. Ils savent bien jouer au football. On a fait le travail, ce soir, on a tout donné, on a été chercher vraiment au plus profond de nous-mêmes et on a gagné le match », lâche l’attaquant de l’OM au micro de RMC Sport avant de poursuivre.

«Je remercie mes coéquipiers»