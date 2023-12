Un joueur de l’OM «massacré», Gattuso balance

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir contre l’Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé pour permettre à l’OM de s’imposer au Vélodrome (4-3). Après le match, Gennaro Gattuso s’est livré sur le retour tonitruant de son attaquant vedette, rappelant qu’il avait été «massacré» à cause de son début de saison poussif.

Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang avait la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez. Et le Gabonais peine depuis le début de saison, surtout en Ligue 1. Néanmoins, l’ancien Gunner s’est rassuré jeudi soir en inscrivant un triplé pour permettre à l’OM de s’imposer contre l’Ajax Amsterdam (4-3). Après le match, Gennaro Gattuso n’a pas tari d’éloges pour son attaquant.

Gattuso soulagé pour Aubameyang

« Je n'ai rien à dire, pour être franc. Je suis un des rares qui n'a rien dit sur lui. Je suis content pour l'athlète qu'il est, pour le joueur qu'il est. Je ne suis pas surpris, parce que je ne lui donne rien, je ne donne rien à Pierre Aubameyang, quand je dis qu'il a 35-36 km/h de vitesse, qu'il est encore un joueur vivant, je ne lui donne rien. Je suis content de ses trois buts, mais je savais que, en travaillant ainsi, ce moment-là arriverait. J'y ai toujours cru. Mais je pense que ce moment-là a été juste, parce qu'il a mis peu de buts. Il s'appelle Aubameyang et il a été massacré. Quelqu'un qui a fait 200 buts et qui a encore envie de s'entraîner comme il s'entraîne, je pense que c'est normal qu'il ait réussi une soirée comme celle-ci », lance le coach de l’OM en conférence de presse, avant de se réjouir de le victoire.

«Aubameyang a été massacré»