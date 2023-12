Il balance des punchlines pour critiquer cette recrue de l’OM

Thibault Morlain

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Joaquin Correa a posé ses valises sur la Canebière dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Inter Milan. Toutefois, depuis son arrivée, l’Argentin ne cesse de décevoir et les critiques pleuvent à l’encontre de l’attaquant olympien. Rolland Courbis s’est d’ailleurs lâché pour critiquer Correa.

Cet été, l’OM a totalement changé de visage en attaque. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa sont arrivés à Marseille. Pour ce qui est de l’Argentin, il a été prêté par l’Inter Milan. Mais Pablo Longoria pourrait s’être trompé avec Correa quand on voit les performances plus que décevantes du joueur de l’OM.



« Dès que tu sais un peu jouer au football, tu ressembles à Correa »

A l’occasion du podcast L’After Marseille , Rolland Courbis a multiplié les punchlines pour tacler Joaquin Correa. « Quand je vois jouer Correa au football, Ndiaye au football, je me dis que dans les quartiers de Marseille, dès que tu sais un peu jouer au football, tu ressembles à Correa », a-t-il balancé sur le joueur de l’OM.

