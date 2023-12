OM : L’anecdote d’Aubameyang sur son but exceptionnel

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, l’OM s’est fait très peur sur la pelouse du Vélodrome. Mais au final, le club phocéen a fini par s’imposer face à l’Ajax Amsterdam (4-3) grâce notamment à une très grosse performance de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, l’attaquant de l’OM a inscrit un triplé et suite à cette prestation, le Gabonais a notamment fait une confidence sur son retourné.

Depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang est loin d’être le meilleur avec l’OM. En effet, en Ligue 1, le Gabonais galère à trouver le chemin des filets. En revanche, c’est un peu plus différent en Europa League. Aubameyang l’a d’ailleurs montré encore une fois ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam. Lors de la victoire de l’OM (4-3), le buteur a inscrit un triplé. Rien que ça.



Une polémique vient gâcher la victoire de l’OM ? https://t.co/cPHQfkDDRV pic.twitter.com/n6lExRagHd — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Un retourné qui était prévu

Parmi ses 3 buts, Pierre-Emerick Aubameyang a notamment inscrit un but exceptionnel en retournée. Le joueur de l’OM a reconnu pour Canal+ : « On a revu le match d’Arsenal ensemble et il y a eu un but un peu similaire avec un petit ballon piqué au deuxième poteau. Et puis surtout ce matin, je disais à Amine Harit : "pourquoi tu ne centres pas au deuxième poteau quand ils sont tous en train d’aller au premier". Et il m’a dit qu’il avait pensé à cette discussion quand il a centré. Apres c’est l’instinct ».

« Je ne peux qu’être content »