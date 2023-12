OM : Riolo se lâche sur Aubameyang et remet une charge !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pierre-Emerick Aubameyang a parfaitement répondu aux critiques jeudi soir en inscrivant un triplé en Europa League, face à l'Ajax Amsterdam. Malgré tout, Daniel Riolo estime que toutes les critiques des dernières semaines à l'encontre du buteur gabonais étaient parfaitement justifiées, et il s'en est expliqué dans l'After Foot.

Auteur de seulement 1 but en 12 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang peine à assumer son statut de grand attaquant recruté afin de faire oublier Alexis Sanchez. Mais paradoxalement, l'ancien buteur de l'ASSE cartonne en Europa League, avec pas moins de 5 buts inscrits en cinq matchs. Et jeudi soir, Aubameyang a cartonné en inscrivant un remarquable triplé contre l'Ajax Amsterdam (4-3), célébrant malgré tout timidement ces trois réalisations puisqu'il a été très marqué par les critiques à son égard.

Aubameyang cartonne enfin à l’OM et fait une annonce ! https://t.co/MjGFatzWLC pic.twitter.com/sDdA2AO9Qf — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

« Evidemment, les supporters vont te siffler »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a malgré tout expliqué que les critiques à l'encontre d'Aubameyang étaient parfaitement justifiées : « Est-ce que les critiques sont normales ? Oui. Le mec il arrive dans un club comme Marseille, il y a une exigence, il fait l’objet d’un transfert de joueur vedette, gros salaire, gros CV. On attend beaucoup de toi, tu ne marques pas. Tes prestations sont mauvaises. Qu’est-ce que tu veux que pensent les supporters de l’OM ? Evidemment ils vont te siffler. (…) J’espère qu’il ne prend pas mal les sifflets du public. Ce qu’a dit Rachid Zeroual, il a parfaitement raison. Il est légitime de le critiquer », lâche l'éditorialiste.

« Il fallait qu’il y reste en Angleterre »