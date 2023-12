OM : Gattuso pousse un coup de gueule, il rassure

Jean de Teyssière

Le visage de l'OM entre son match nul face à Strasbourg (1-1) et sa victoire au forceps face à l'Ajax Amsterdam (4-3) jeudi n'avait absolument rien à voir. L'entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, avait même piqué une très grosse colère après le match contre Strasbourg, appelant à une révolte de ses joueurs. Visiblement, il a été entendu puisque le technicien italien était ravi de la prestation de ses hommes ce jeudi.

« Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. Porter le maillot de cette équipe est une responsabilité très importante. J'aurais préféré perdre 4-0 et jouer. L'équipe a été nulle. » Ces mots de Gennaro Gattuso en conférence de presse d'après-match face à Strasbourg ont eu le mérite de secouer ses joueurs qui ont montré une tout autre facette face à l'Ajax (4-3).

«Je suis très heureux de la victoire en premier lieu»

Après la rencontre, Gennaro Gattuso affirme être très heureux d'avoir vu son plan être respecté par ses joueurs : « A lors pour être franc, je suis très heureux de la victoire en premier lieu. J'ai dit qu'on a déjà beaucoup changé notre jeu. On a essayé de jouer le un contre un partout sur la pelouse. Et on a fait beaucoup de changements aussi en seconde mi-temps. Mais le plus important ce soir ici, c'était de gagner tout simplement. Et je ne vais pas entrer dans les détails par rapport aux buts encaissés. »

«Quand on joue pour l'OM, il faut tout faire pour gagner et vaincre»