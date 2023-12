Payet lâche une annonce sur son retour à l’OM

Thibault Morlain

Durant l’été, n’entrant pas dans les plans de l’OM pour la saison à venir, Dimitri Payet a été invité à s’en aller. D’un accord à l’amiable, le contrat du Réunionnais a été rompu et il a depuis rebondi au Brésil. Aujourd’hui à Vasco de Gama, Payet n’oublie pas pour autant l’OM, où il devrait revenir une fois sa retraite sportive prise pour entamer sa reconversion.

Si Dimitri Payet a passé certaines de ses plus belles années avec l’OM, la fin reste amère. En effet, durant l’été, Pablo Longoria a fait savoir au Réunionnais qu’il n’était plus désiré. Invité à s’en aller, Payet est parti au Brésil, mais d’ici quelques mois, on pourrait bien le revoir à l’OM, où il pourrait intégrer l’organigramme.

Mercato : Le Brésil après l’OM, Payet justifie son choix https://t.co/fqR96Qnpyj pic.twitter.com/SAkFqJQzyF — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« J’ai un engagement avec le club pour après ma carrière »

Ce dimanche, pour Téléfoot , Dimitri Payet a évoqué ce retour programmé à l’OM pour sa reconversion. L’actuel joueur de Vasco de Gama a alors lâché : « J’ai un engagement avec le club pour après ma carrière. On en est encore loin je l’espère. L’amour que j’ai pour l’OM sera toujours intacte et je serais toujours là au service de l’OM ».

« Ça a été très difficile, ça l’est encore »