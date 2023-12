Le vestiaire de l'OM interpelle Payet après son départ

Pierrick Levallet

N'étant plus vraiment désiré à l'OM, Dimitri Payet a été poussé vers la sortie en fin de saison dernière. Le milieu offensif de 36 ans a rompu son contrat d'un accord à l'amiable et a signé libre au Vasco de Gama au Brésil. Mais dans le vestiaire marseillais, on regrette encore le départ de l'ancien international français.

Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Dimitri Payet a mis fin à son aventure à l’OM. Poussé vers la sortie, le joueur de 36 ans a rompu son engagement d’un accord à l’amiable. Convoité par d’autres clubs, notamment en Arabie Saoudite, l’ancien international français a néanmoins fait le choix du football plutôt que de l’argent.

Poussé dehors à l'OM, Payet a choisi le Brésil

En effet, Dimitri Payet a préféré signer à Vasco de Gama, où il espère sortir le club de sa galère. Au Brésil, l’ancienne star de l’OM a déjà conquis le coeur des supporters. Mais dans le vestiaire marseillais, Dimitri Payet est regretté. Amine Harit n’a d’ailleurs pas manqué de le faire savoir.

«Tu nous manques beaucoup»