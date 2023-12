PSG : Une «offre folle» pour relancer le transfert d’une star ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par le PSG l’été dernier, Victor Osimhen est resté à Naples sans pour autant apposer sa signature sur un nouveau bail comme le souhaite le président Aurélien De Laurentiis. En attendant, le cas de l’international nigérian continue de faire parler bien qu’un départ semble exclu en janvier, à moins qu’un club dégaine du lourd…

Cet été, le PSG a donc mis la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour renforcer le secteur offensif, mais la première priorité de Luis Campos se nommait Victor Osimhen, joueur que connaît bien Luis Campos pour l’avoir recruté au LOSC en 2019 et que Naples a souhaité conserver. Outre le PSG, l’attaquant nigérian avait également la cote en Premier League et suscite toujours de nombreuses convoitises à l’approche du mercato hivernal, mais le Napoli ne compte pas lâcher sa star.

Pas de départ en janvier pour Osimhen

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé, Victor Osimhen ne devrait pas plier bagage en janvier. « Il n'y a pas de changement le concernant , confie le journaliste Fabrizio Romano sur CaughtOffside . Je ne cesse de répéter la même chose concernant le mois de janvier, à savoir que je ne m'attends pas à ce que le joueur soit mis à disposition par Naples à ce moment-là. » Néanmoins, il existerait un scénario dans lequel Osimhen pourrait faire parler de lui en janvier.

« Il faudra donc une offre folle pour que Naples soit tenté de faire des affaires »