Grosso viré, l’OL passe à l’action avec un ancien de l’OM !

L’Olympique Lyonnais est à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Fabio Grosso cette semaine. Tandis que Pierre Sage assure l’intérim, David Friio accélère de son côté en coulisse pour trouver le candidat idéal. Et celui-ci pourrait se nommer Jorge Sampaoli, avec qui les contacts auraient repris.

Sans Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais n’a pas su rebondir ce samedi sur la pelouse du RC Lens (3-2). C’est Pierre Sage, directeur du centre de formation du club, qui était sur le banc de touche en attendant l’arrivée du nouvel entraîneur, déniché par David Friio, nouveau directeur sportif de l’OL. Plusieurs noms ont circulé ces derniers jours pour venir tenter de sauver les Gones , et c’est un ancien de l’OM qui semble aujourd’hui tenir la corde.

Contacts en cours entre Sampaoli et le DS de l’OL

D’après L’Équipe , la piste Sampaoli reprend de l’ampleur à l’OL. Les contacts auraient repris entre David Friio et l’Argentin, qui ont eu l’occasion de se côtoyer du côté de Marseille. Jorge Sampaoli se pencherait déjà sur les matches du club cette saison et ferait des fiches sur l’équipe en vue d’une possible arrivée qui semble donc prendre forme.

Juninho dispose d’une bonne relation avec lui

Un autre point joue en la faveur de l’OL, à savoir la très bonne entente entre Juninho, le nouveau conseiller de John Textor, et Jorge Sampaoli. Reste à savoir désormais si ce dernier sera disposé à prendre le risque de venir à Lyon, au vu de la situation sportive de la lanterne rouge de Ligue 1…