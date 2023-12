Il passe de l’OM à l’OL et déballe tout

Hugo Chirossel

Alors que son départ de l’OM a été officialisé il y a quelques jours, David Friio a rapidement rebondi du côté de l’OL. Les Gones ont annoncé son arrivée en tant que directeur sportif vendredi. Au micro de Prime Vidéo, il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à relever ce défi très compliqué.

Attendu depuis plusieurs jours, l’OM a annoncé le départ de David Friio le 23 novembre dernier. L’ancien directeur sportif marseillais ne va pas rester inactif très longtemps, puisqu’il aura désormais les mêmes fonctions, mais à l’OL. En effet, les Gones ont annoncé vendredi la nomination de David Friio comme directeur sportif. En marge du déplacement de l'OL sur la pelouse du RC Lens ce samedi, il a expliqué les raisons de son arrivée.

Aulas fait craquer l'OL, la guerre est déclarée https://t.co/IaM2jXqVkZ pic.twitter.com/N4ZKrOaAU1 — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Les discussions que j’ai eues avec John Textor il y a quelque temps m’ont convaincu»

« Ce qui m’a convaincu de rejoindre l’OL ? Écoutez, les discussions que j’ai eues avec John Textor il y a quelque temps m’ont convaincu. Il ne faut pas oublier que l’Olympique Lyonnais est un très grand club, même si actuellement la situation est difficile, voire très difficile. Mais nous sommes convaincus que les choses et l’organisation à mettre en place va aider le club à se sortir de ce mauvais pas », a déclaré David Friio au micro de Prime Vidéo .

«Mon projet actuellement c’est de prendre des points»