Des anciens de l’OM annoncés, l’OL lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Deux mois seulement après son arrivée, l’OL a déjà décidé de se séparer de Fabio Grosso. Ce dernier a été remplacé temporairement par Pierre Sage, mais les Gones sont annoncés sur la piste de plusieurs entraîneurs, notamment Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Will Still ou bien Bruno Genesio. Tout juste nommé directeur sportif, David Friio s’est exprimé à ce sujet.

Pour sa première rencontre en tant qu’entraîneur de l’OL, Pierre Sage n'aura pas fait mieux que Fabio Grosso. Le premier a été nommé entraîneur intérimaire après l’annonce du départ du second, officialisé jeudi dernier. Pierre Sage dirigeait son premier match ce samedi sur la pelouse du RC Lens, qui s’est soldé par une nouvelle défaite (3-2). L’OL est toujours bon dernier de Ligue 1 et bloqué à une seule victoire depuis le début de la saison.

Sampaoli, Tudor, Still et Genesio pistés pour succéder à Grosso ?

Reste à savoir combien de temps Pierre Sage restera sur le banc de l’OL, qui est annoncé sur la piste de plusieurs entraîneurs. Will Still a d’ailleurs répondu aux rumeurs le liant à une potentielle arrivée chez les Gones , après la victoire du Stade de Reims face à Strasbourg (2-1). Bruno Genesio pourrait faire son retour, lui qui a quitté le club en 2019, tandis que les anciens entraîneurs de l’OM, Jorge Sampaoli et Igor Tudor, ont eux aussi été liés à l’OL dernièrement.

«Ce sont tous des très beaux noms et des très grands coachs»