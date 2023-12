Grosso viré, l’OL se fait recaler en public

Benjamin Labrousse

Ce jeudi après-midi, l’OL a officialisé sa décision de se séparer de son entraîneur Fabio Grosso. Débarqué après seulement sept matchs disputés sur le banc rhodanien, l’Italien n’a pas résisté aux mauvais résultats de Lyon. Alors que les pistes pour la succession de Grosso se multiplient, la presse belge faisait état d’un intérêt lyonnais pour Will Still. L’entraîneur du Stade de Reims a rapidement démenti ces rumeurs.

L’OL se retrouve désormais dans l’obligation de réagir. Après avoir officialisé le départ (pressenti) de son entraîneur Fabio Grosso ce jeudi, la formation lyonnaise sera désormais menée par l’intérimaire Pierre Sage, notamment lors du déplacement ce samedi (17h) à Lens. En quête de renouveau, la direction de l’OL a également officialisé la nomination de l’ancien de l’OM David Friio en tant que nouveau directeur sportif ce vendredi.

OL : C’est fini pour Grosso, Aulas sort du silence https://t.co/COefXXAVos pic.twitter.com/4KcRcSAy67 — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

L’OL convoite Will Still selon la presse belge

David Friio aura d’ailleurs une première décision capitale à prendre, puisque c’est ce dernier qui doit choisir un nouvel entraîneur après la mise à pied de Fabio Grosso. Si plusieurs pistes ont d’ores et déjà été annoncées dans le viseur de l’OL, le média belge DH faisait récemment état d’un intérêt lyonnais à l’égard de Will Still, actuel entraîneur du Stade de Reims. Le jeune technicien rémois reste l’une des plus belles promesses de Ligue 1 au poste d’entraîneur, mais a rapidement donné sa réponse à l’OL.

« J’en ai rigolé l’autre jour »