L'OL vire son entraîneur avec un triste record !

Jeudi après-midi, l’OL a officialisé sa décision de se séparer de son entraîneur Fabio Grosso. Arrivé sur le banc du club rhodanien en septembre dernier, l’Italien n’aura jamais réussi à remettre Lyon sur le droit chemin. Débarqué après seulement deux mois de compétition, le champion du monde 2006 est devenu l’entraîneur lyonnais avec le passage le plus court sur le banc, mais a également rejoint un ancien entraîneur de l’OM à ce sujet. Explications.

« Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso ». Ce jeudi, l’OL a décidé de remanier son organigramme avec l’arrivée d’un nouveau directeur sportif en la personne de David Friio, mais également avec la mise à pied de Fabio Grosso. Arrivé le 16 septembre dernier sur le banc lyonnais en tant que successeur de Laurent Blanc, l’Italien quitte donc Lyon au sortir d’un triste bilan d’une victoire, deux nuls, et quatre défaites en sept matchs.

Fabio Grosso bat un triste record à l’OL

Mis à pied après seulement sept matchs disputés, Fabio Grosso a battu un bien triste record. Comme précisé par RMC Sport , l’ancien latéral est donc devenu l’entraîneur de l’OL avec le plus court passage sur le banc. Mais cette statistique peut également s’étendre au niveau de la Ligue 1, où seuls deux autres techniciens ont tenu aussi peu longtemps que l’Italien. À commencer par Marcelino, resté également sur le banc de l’OM le temps de sept matchs.

Grosso rejoint Marcelino et Guy Roux

Arrivé à l’OM l’été dernier, Marcelino aura préféré quitter le navire après avoir estimé que les conditions de travail n’étaient pas réunies au sein de la cité phocéenne, et ce après une virulente réunion ayant opposé les principaux groupes de supporters et la direction en septembre dernier. Si l’OM avait rapidement été éliminé de la Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol était toutefois invaincu en Ligue 1 au moment de son départ. Enfin, Fabio Grosso a rejoint Guy Roux. Le légendaire entraîneur de l’AJ Auxerre avait complètement manqué son retour aux affaires du côté du RC Lens en 2007. Attendu au tournant à Lens, Guy Roux démissionnera finalement après sept matchs pour un triste bilan d’une victoire, quatre nuls, et deux défaites…