L’OL éteint l’incendie, l’entraîneur calme tout le monde

Thomas Bourseau

Six défaites, quatre nuls et une petite victoire. Voici le bilan de l’OL en Ligue 1 qui place le club rhodanien à la dernière place du classement avec sept points. L’unique succès de l’Olympique Lyonnais a été acquis avant la dernière trêve internationale. Mais pas de quoi s’enflammer pour l’entraîneur Fabio Grosso.

Avant la dernière trêve internationale de l’année civile, l’OL a remporté son premier match de la saison en Ligue 1. En effet, alors que le club rhodanien enchaînait les contre performances, les hommes de Fabio Grosso étaient allés s’imposer sur la pelouse du Stade Rennais sur le score d’un but à zéro.

L’OL a mis un terme à sa série noire à Rennes

Dimanche, l’OL recevra le LOSC au Groupama Stadium, quatrième du classement avec 13 points de plus que les locaux. De quoi permettre à Fabio Grosso et ses hommes d’immédiatement rentrer dans le vif du sujet. D’ailleurs, Grosso n’a pas manqué de faire savoir que le premier succès comptable des Lyonnais de cette première partie de saison ne devait pas n’être qu’un feu de paille à l’arrivée.

Surprise, il quitte l’OM et rebondit à l’OL https://t.co/1MvR3gIH23 pic.twitter.com/JDqm7Capb1 — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Maintenant il faut essayer d’enchaîner»