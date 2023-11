C’est confirmé, l’OL veut s’offrir un ancien de l’OM

Hugo Chirossel

Ce jeudi, l’OM a annoncé le départ de David Friio d’un commun accord, lui qui avait rejoint le club en 2020 en tant que responsable du recrutement et qui occupait désormais le poste de directeur sportif. Si son départ vient d’être officialisé, il pourrait très bientôt reprendre du service, puisque l’OL aimerait bien le récupérer.

Après Marcelino et Javier Ribalta, une troisième personne a quitté l’OM, à la suite de la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters le 18 septembre dernier. Un épisode qui a mené à une réorganisation de l’organigramme du club. Pablo Longoria et Stéphane Tessier sont toujours là, mais ce n’est plus le cas de David Friio. Le départ du directeur sportif de l’OM était attendu et a été officialisé ce jeudi.

« L’Olympique de Marseille et David Friio ont décidé, d’un commun accord, la fin de leur collaboration. Le club tient à remercier David pour son investissement et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière », a annoncé l’OM via un communiqué. À Marseille, David Friio sera remplacé par Medhi Benatia. Ce dernier n’aura en revanche pas exactement le rôle de directeur sportif. Il ne sera pas un salarié de l'OM et y aura un poste de conseiller sportif, comme Luis Campos au PSG.

L’OL et un autre club veulent récupérer Friio