Benatia fait déjà une victime à l'OM !

Comme attendu, Medhi Benatia va remplacer numériquement Javier Ribalta au sein de l'organigramme de l'OM. L'ancien défenseur central sera nommé conseiller sportif, à l'image d'un Luis Campos au PSG, et n'aura donc pas le titre de directeur sportif. Cependant, son arrivée pousse quand même au départ David Friio. Nouveau remaniement au sein de la direction de l'OM.

La réunion du 18 septembre dernier entre les supporters et la direction de l'OM aura eu des conséquences majeures. En effet, Marcelino a d'abord déposé sa démission. Rapidement, Gennaro Gattuso a été nommé pour le remplacer sur le banc marseillais. Et quelques jours plus tard, c'est Javier Ribalta qui est parti. Pablo Longoria a failli imiter ses deux compatriotes avant de se rétracter et de décider de rester à son poste de président. C'est donc lui qui a eu la lourde tâche de dénicher le successeur de Javier Ribalta pour l'épauler dans la gestion sportive de l'OM.

Benatia arrive à l'OM !

Mais cette fois-ci, l'identité du nouveau dirigeant de l'OM ne fait plus de doutes puisque Medhi Benatia est arrivé à Marseille. Le Marocain ne sera pas officiellement directeur sportif, et ne sera même pas salarié du club. Il occupera un rôle de consultant voire de conseiller sportif, à l'image de Luis Campos au PSG. Medhi Benatia sera donc sous la responsabilité du directeur général Stéphane Tessier, et du président Pablo Longoria.

David Friio n'est pas conservé