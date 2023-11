Le clan Mbappé prépare le grand retour de Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours libre, Zinedine Zidane attend la bonne opportunité pour effectuer son retour sur un banc après que l'opportunité de succéder à Didier Deschamps ait pris fin suite à son prolongation jusqu'en 2026. Et l'avenir de Zidane pourrait bien s'écrire à nouveau au Real Madrid sous l'influence d'un certain Kylian Mbappé.

Comme à son habitude, le Real Madrid devrait être au cœur de l'actualité dans les prochains mois sur le mercato. Mais cette fois-ci, c'est Carlo Ancelotti qui fera parler de lui. En effet, le technicien italien est pressenti pour devenir le sélectionneur du Brésil à l'issue de la saison et ainsi prendre la succession de Fernando Diniz qui assure l'intérim depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar.

Ancelotti sur le départ

Par conséquent, le Real Madrid a lancé la quête du successeur de Carlo Ancelotti. Dans cette optique, le nom de Xabi Alonso revenait avec insistance, mais selon les informations de José Alvarez, divulguées auprès du Chiringuito , l'ancien milieu de terrain espagnol sera finalement le successeur de Thomas Tuchel au Bayern Munich la saison prochaine.

Mbappé à la manœuvre pour le retour de Zidane au Real ?

Et le journaliste espagnol ajoute que c'est donc Zinedine Zidane qui devrait s'asseoir sur le banc du Real Madrid. Et pour cause, ce serait Kylian Mbappé qui serait à l'origine de ce retour de l'ancien numéro 10 des Bleus sous les ordres duquel il pourrait donc évoluer la saison prochaine.