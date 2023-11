Fiasco pour l’héritier de Zidane, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, de nombreux internationaux français ont été comparés à Zinédine Zidane comme Yoann Gourcuff ou encore Marvin Martin. Des joueurs qui ont sombré en raison de cette comparaison et de la pression qu'elle occasionnait. Aujourd'hui entraîneur des U16 à Hyères, Marvin Martin a reconnu qu'il en a souffert.

En 2011, un jeune joueur éclaboussait de son talent l'équipe de France. Il s'appelle Marvin Martin et le jeune joueur a marqué les esprits en inscrivant un doublé lors de sa première sélection. L'emballement médiatique est immédiat. Certains n'hésitent pas à le surnomme le nouveau Zinédine Zidane. Mais la comparaison s'arrête là. Appelé à l'Euro 2012, l'ancien de Sochaux n'a pas eu la carrière que certains lui prédisaient.

« Je n'en ai pas souffert mais cela n'aide pas »

Sur RMC, Marvin Martin a reconnu que les comparaisons avec Zidane ne l'ont pas aidé durant sa carrière. « Je n'en ai pas souffert mais cela n'aide pas. C’était mon idole. Je me suis mis une carapace après ça, les attentes n'étaient plus les mêmes. C'était trop… Cela m'a plus desservi qu'autre chose. Je me suis renfermé sur moi-même » a confié celui qui s'occupe, aujourd'hui, des U16 de Hyères.

« Il faut protéger les jeunes »