Deschamps reçoit un appel du pied pour l’été prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Didier Deschamps mardi soir pour la rencontre entre la Grèce et l'équipe de France, William Saliba n'a pas livré la prestation la plus impressionnante de sa carrière. Mais le défenseur central d'Arsenal, qui semble bien ancré dans la rotation chez les Bleus, espère plus que jamais disputer l'Euro l'été prochain et le fait savoir.

L'équipe de France se déplaçait sans enjeu mardi soir pour aller défier la Grèce, les Bleus étant d'ores et déjà qualifiés depuis un mois pour l'Euro 2024. Didier Deschamps avait ainsi décidé de faire tourner pour l'occasion, en titularisant notamment William Saliba en défense centrale aux côtés de Lucas Hernandez. Les Bleus ont finalement été tenus en échec par leurs adversaires du soir (2-2), et le défenseur d'Arsenal regrette amèrement que la goal-line technology n'ait pas pu être utilisée sur la dernière action litigieuse qui aurait pu offrir la victoire aux Français.

Nouvelle polémique, Deschamps pousse un coup de gueule ! https://t.co/QnrWKSvuXm pic.twitter.com/tvS9CaVi5k — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« Il n'y a pas photo »

« Sur l'action, j'étais un peu loin. Mais à la fin du match, on m'a montré les images. Il n'y a pas photo, la balle a franchi entièrement la ligne. On aurait pu gagner ce match. Au moins on finit invaincus, et têtes de série. On a fait une bonne première mi-temps, on s'est endormi pendant 10-15 minutes en deuxième mi-temps et ça nous a coûté cher. Mais on a montré du caractère », a indiqué Saliba en zone mixte après la rencontre. Quoiqu'il en soit, et alors qu'il semble solidement installé dans la rotation défensive de l'équipe de France, l'ancien joueur de l'ASSE souhaite absolument disputer l'Euro l'été prochain.

« J'espère que je serai dans la liste »