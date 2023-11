Mbappé peut prendre une revanche sur Messi, c’est historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Trois jours après sa victoire historique contre Gibraltar (14-0), l’équipe de France souhaite terminer sur une bonne note sa campagne de qualifications pour l’Euro 2024 avec une victoire contre la Grèce, match à priori sans enjeu. Et pourtant, les Bleus peuvent viser un coup rarissime dans l’histoire de la sélection tricolore. Explication.

14-0. Samedi soir, les hommes de Didier Deschamps ont pulvérisé plusieurs records en ne laissant aucune chance à Gibraltar. Un bon moyen de faire le plein de confiance alors que l’équipe de France est d’ores et déjà qualifiée pour le prochain Euro. C’est donc sans pression que Kylian Mbappé et ses coéquipiers abordent la dernière rencontre en Grèce ce mardi soir. Et pourtant, un nouveau coup historique est encore possible pour les Bleus .

L’Argentine dépassée par la France

En effet, grâce à leur succès fracassant face à Gibraltar samedi, l’équipe de France s’est emparée de la première place du classement Fifa, l’Argentine ayant chuté la veille contre l’Uruguay (0-2). Ainsi, les champions du monde en titre ont provisoirement laissé leur place au finaliste malheureux (1878 points pour la France contre 1844 pour l’Argentine). Si elle l’emporte ce mardi soir, la bande à Deschamps sera assurée de terminer en tête du classement Fifa, et ce quel que soit le résultat de l’équipe de Lionel Messi contre le Brésil (dans la nuit du mardi au mercredi 22 novembre). Une place que la France n’a plus occupée depuis 2018.

Une première depuis 22 ans ?