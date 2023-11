Thierry Henry le recrute, il dévoile les coulisses

Thibault Morlain

Nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry s'est entouré de certains noms bien connus. Dans son staff, on peut notamment retrouver Gaël Clichy, ainsi que Jérémie Janot, en charge des gardiens. L'ancien portier de l'ASSE travaille notamment désormais avec Guillaume Restes et Janot a expliqué comment il en était arrivé là.

Ayant retrouvé un poste de numéro 1, Thierry Henry est donc aujourd'hui en charge des Espoirs français. A la tête des Bleuets, le champion du monde 1998 est notamment épaulé par Jérémie Janot dans son staff. Fantasque ex-gardien de l'ASSE, il est maintenant l'entraîneur des portiers des Bleuets.

« C'est Thierry Henry qui m'a fait venir »

Pour La Voix du Nord , Jérémie Janot a expliqué les coulisses de son arrivée aux côtés de Thierry Henry. Il a alors lâché : « C'est Thierry Henry qui m'a fait venir. On se connaissait avant. On était en équipe de France U18 et U20, on a fait la Coupe du monde en Malaisie. Etre à la fédération, c'est un honneur, c'est la valorisation de mon travail depuis plusieurs années ».

