PSG : Thierry Henry cible un problème avec Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a encore épaté son monde samedi. Comme face à Reims (0-3) avant la trêve, l'attaquant du PSG a inscrit un triplé face à Gibraltar (14-0), portant son total à 300 buts en carrière. Le Parisien repousse les limites et ça ne joue pas forcément en sa faveur selon Thierry Henry, qui estime qu'il est plus facile de lui tomber dessus lorsqu'il passe à côté de son match que de le louer quand il réalise un match comme celui face à Gibraltar.

Auteur d'un deuxième triplé consécutif, Kylian Mbappé continue de placer la barre un peu plus haute au fil des semaines. Les performances de l'attaquant du PSG sont forcément scrutées de près et les louanges pleuvent depuis samedi soir. Néanmoins, Thierry Henry a ciblé un problème. Pour le sélectionneur des Espoirs, on a tendance à s'attarder sur les performances ratées de Mbappé, plutôt que de se focaliser sur celles abouties comme samedi.

«On est un peu exigeants avec lui»

« Le problème quand tu es très très fort, c'est que les gens voient souvent ce que tu ne fais pas, ce que tu as raté ou bien quand tu n'as pas été bon. Après, maintenant, c'est vrai qu'on est un peu exigeants avec lui », a déclaré Thierry Henry en conférence de presse ce dimanche. Le sélectionneur des Bleuets insiste sur le fait que la France peut s'estimer heureuse de compter Kylian Mbappé dans ses rangs.

«Soyons contents qu'il soit Français»