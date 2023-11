Deschamps lâche une grande annonce, le RC Lens va adorer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa victoire historique face à Gibraltar (14-0), l'équipe de France a rendez-vous avec la Grèce ce mardi soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait faire tourner. Le sélectionneur devrait offrir du temps de jeu à certains, comme à Brice Samba. En conférence de presse, il a confirmé la titularisation du portier lensois.

Une rencontre qui compte pour le beurre. Déjà qualifiée pour l'Euro 2024 et assurée de terminer à la première place de son groupe, l'équipe de France va clôturer les éliminatoires face à la Grèce. Les Bleus sont arrivés à Athènes ce lundi et ont entamé leur préparation. Pour ce match, Didier Deschamps devrait faire tourner son équipe, notamment au poste de gardien de but.

PSG : Deschamps mise sur Mbappé, c’est totalement validé https://t.co/dgzPb2zAqT pic.twitter.com/5GCTuxut4A — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Deschamps va titulariser Samba

En conférence de presse, Didier Deschamps a annoncé que Mike Maignan devrait laisser sa place à Brice Samba, le portier du RC Lens. « Brice Samba sera gardien de but. Pour le reste, vous verrez demain » a confié le sélectionneur de l'équipe de France, qui a néanmoins confirmé la présence d'Antoine Griezmann. Le portier de 29 ans, qui avait fait ses débuts face à Gibraltar en juin dernier, va connaître sa deuxième sélection. Deschamps a justifié son choix et évoqué la concurrence avec Alphonse Areola, numéro trois dans la hiérarchie.

« La concurrence existe »