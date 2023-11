Mbappé et Deschamps entrent dans l’histoire, Riolo hallucine

Arnaud De Kanel

Écrasants vainqueurs de Gibraltar (14-0) samedi sur la pelouse de l'Allianz Riviera, les Bleus de Didier Deschamps ont signé la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France. Bien aidés par la triplé de Kylian Mbappé, impliqué sur six buts au total, les tricolores ont fait forte impression. Daniel Riolo a apprécié le visage de cette équipe de France.

14 à 0. Non, ce n'est pas un faible score de rugby mais bien le résultat de l'écrasante victoire de l'équipe de France face à Gibraltar samedi. Auteur de trois buts et d'autant de passes décisives, Kylian Mbappé a grandement contribué à ce succès historique, le plus large de l'histoire des Bleus . Les joueurs de Didier Deschamps ont continué à jouer malgré leur avance et ça n'est pas pour déplaire à Daniel Riolo, épaté par leur performance.

«On a une équipe qui a voulu péter les records du début à la fin»

« Qui fait ça ? Des scores comme ça, on n’en voit jamais, même en Coupe de France quand les pros jouent contre des facteurs, des boulangers ou des mecs qui font les ronds-points. Sept buts plus sept buts, c’est un truc de fou. Je suis épaté qu’une équipe qui mène 5-0 contre des mecs qui ne vont pas te faire mal continue à jouer. Plein de fois, ce genre de match se termine avec un ennui absolu. Souvent, les changements font que ça ne ressemble plus à rien. Là, on a une équipe qui a voulu péter les records du début à la fin », a déclaré l'éditorialiste dimanche soir dans L'After Foot sur RMC . Daniel Riolo manque de superlatifs pour décrire ce qu'il a vu samedi soir.

«Quelque chose qui est extraordinaire et hors du commun»