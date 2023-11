Équipe de France : Mbappé devance encore Griezmann

Jean de Teyssière

Trois buts de plus pour Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Thierry Henry avait longtemps été le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 51 buts, mais Olivier Giroud l'a battu durant la Coupe du monde, portant ce samedi son total à 56 buts, après son doublé face à Gibraltar. Kylian Mbappé lui a repris un but en inscrivant un triplé, passant devant Antoine Griezmann au classement des buteurs.

Le record de buts en équipe de France d'Olivier Giroud continue d'augmenter. Mais Kylian Mbappé n'a pas dit son dernier mot et à 24 ans il a encore du temps devant lui pour aller chercher le record. Et il a déjà mis Antoine Griezmann dans son rétroviseur après son triplé samedi face à Gibraltar (14-0) et a désormais en ligne de mire le nombre de buts de Thierry Henry (51 buts).

Mbappé prend le brassard...

Après la retraite d'Hugo Lloris suite à la Coupe du monde, Didier Deschamps devait trouver un nouveau capitaine pour l'équipe de France. Le choix se portait alors entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé et Didier Deschamps a choisi donner le brassard au numéro 7 du PSG. Au grand malheur d'Antoine Griezmann qui pensait être l'élu, mais il a finalement réussi à digérer cette déception.

Mbappé - Griezmann : Deschamps se lâche après le malaise https://t.co/UfnXTNycUb pic.twitter.com/3XUPJBRj3f — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

... et passe devant Griezmann au classement des buteurs !

Kylian Mbappé n'avait pas le record de buts d'Antoine Griezmann en équipe de France en ligne de mire, mais plutôt celui d'Olivier Giroud. Mais pour l'atteindre, il faut passer devant le joueur de l'Atlético de Madrid. Avant le match face à Gibraltar, Antoine Griezmann devançait Kylian Mbappé d'un but, les deux hommes étant respectivement à 44 et 43 buts. Après son triplé, Mbappé est donc à 46 buts et n'est plus qu'à 10 buts d'Olivier Giroud et 5 de Thierry Henry.