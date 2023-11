Équipe de France : Deschamps fait une grande promesse à Zaïre-Emery

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur de sa première réalisation contre Gibraltar (14-0) lors de ses grands avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery a connu une grosse frayeur sur l’action ayant conduit à son but en étant touché à la cheville. Alors que les premiers examens passés semblent rassurants, Didier Deschamps a assuré que le milieu du PSG retrouverait les Bleus au prochain rassemblement.

Warren Zaïre-Emery est passé par toutes les émotions samedi soir contre Gibraltar (14-0). Alors qu’il découvrait l’équipe de France pour la première fois, le milieu du PSG a dû quitter précipitamment les siens, blessé à la cheville sur l’action qui a conduit à son but (16'). Les examens semblent rassurants pour le titi de 17 ans, qui souffre tout de même d’une grosse entorse. À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps s’est montré positif.



« Cela aurait pu être plus grave »

« Il a passé des examens. Sa cheville a énormément gonflé. Les examens ont écarté une fracture mais la blessure est importante. En revoyant l’image, c’est une blessure, mais cela aurait pu être plus grave. Il faudra voir tranquillement mais c’est rassurant », a indiqué le sélectionneur tricolore en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien.

« On aura l’occasion de le revoir »