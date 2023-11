Un joueur écœure Mbappé, Deschamps prépare une surprise

Amadou Diawara

Ce samedi soir, la France affronte Gibraltar pour son septième match des éliminatoires pour l'Euro 2024. Alors que les Bleus sont déjà qualifiés, Didier Deschamps aurait prévu de titulariser Jean-Clair Todibo en défense centrale. Très en vue à l'entrainement, le pensionnaire de l'OGC Nice serait le seul à tenir Kylian Mbappé.

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de convoquer Jean-Clair Todibo. Et il n'aurait pas manqué de s'illustrer aux entrainements des Bleus . En effet, comme précisé par William Humberset, journaliste de Nice-Matin , Jean-Clair Todibo est le seul capable de stopper Kylian Mbappé dans le groupe tricolore.

Todibo est capable de stopper Mbappé

« Une petite indiscrétion sur Todibo en équipe de France. Il a le meilleur soutien qui puisse exister en dehors de Didier Deschamps en équipe de France : c’est Kylian Mbappé. En privé, Kylian Mbappé confie que le seul défenseur qui arrive à le tenir à l’entraînement, c’est Jean-Clair Todibo », a précisé William Humberset. Une performance qui devrait être récompensée dès ce samedi soir.

Todibo titulaire contre Gibraltar ?