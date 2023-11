Polémique avec Mbappé, c'est enfin terminé ?

Amadou Diawara

Ayant vécu un été très agité avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne plus se présenter en conférence de presse avec l'équipe de France. En effet, capitaine des Bleus n'a plus pris la parole depuis le 15 juin, et ce, pour ne pas être questionné sur sa situation en club. Alors que Didier Deschamps va s'exprimer devant les médias ce vendredi après-midi, Kylian Mbappé devrait enfin l'accompagner.

Au lendemain de la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale. Dans la foulée, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard à Kylian Mbappé et de nommer Antoine Griezmann vice-capitaine.

Mbappé absent des confs des Bleus depuis le 15 juin

Malgré son statut de capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne s'est pas présenté en conférence de presse depuis le 15 juin. Alors qu'il a vécu un été agité avec le PSG, le numéro 10 tricolore a décidé de boycotter les médias avec sa sélection, et ce, pour ne pas être questionné sans arrêt sur sa situation en club.

Mbappé devant la presse ce vendredi ?