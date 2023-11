L'équipe de France humilie son adversaire, Deschamps avait tout prévu

Jean de Teyssière

L'équipe de France s'est bien amusée samedi soir en humiliant une très faible équipe de Gibraltar (14-0). Il s'agit de la plus large victoire de l'histoire des Bleus, depuis le 10-0 infligé à l'Azerbaïdjan en 1995. À l'époque, Didier Deschamps était joueur des Bleus. Aujourd'hui sélectionneur, le champion du monde 1998 et 2018 a rappelé le record à ses joueurs et le message a semble-t-il été entendu.

La promenade de santé des Français s'est conclue sur un très grand écart au score, le plus grand jamais réalisé par l'équipe de France de son histoire (14-0). Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont battu le précédent record de 1995, en marquant quatre buts de plus.

«Les joueurs m’ont interrogé à la mi-temps pour savoir quel était le record»

Après le match, Didier Deschamps était ravi de voir ses joueurs marquer autant de buts : « C’était un plaisir supplémentaire, même si on en avait déjà beaucoup pris. On ne va pas s’en rassasier. Au-delà de gagner ce match, il y avait deux options : en jouant bien ou très bien. Les joueurs m’ont interrogé à la mi-temps pour savoir quel était le record (10-0 contre l’Azerbaïdjan en 1995). On a tout fait pour que le score soit important. C’est l’ambition qu’il y a dans cette équipe. Il y a toujours des exigences élevées. C’est bien que les joueurs relèvent ces défis quasiment à chaque fois. »

🗣️ "Il y a un record, c'est 10. Vous pouvez même l'exploser !" Le discours du coach à la mi-temps, pour aller chercher le record historique ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/QUaZeviu7z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2023

«Il y a un record, c'est 10, si vous voulez, vous pouvez même l'exploser»